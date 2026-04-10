Από σήμερα και έως τις 30 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα για το Fuel Pass είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες και επηρεάστηκαν από τις τραπεζικές αργίες, θα λάβουν τα ποσά την επόμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, μπορεί να υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass, εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Προϋπόθεση αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα του 2024 να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ για άγαμους και τα 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης.

Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ και αυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο μέλος.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Τα ποσά του Fuel Pass 2026 διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

• Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

• Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

• Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

• Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την επιδότηση για την αγορά καυσίμων στο διάστημα αυτό.