Η μικρή κοινότητα της Αρενίγιας στην επαρχία Σόρια της βόρειας Ισπανίας επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη ραγδαία πληθυσμιακή της συρρίκνωση με έναν πρωτότυπο τρόπο. Με μόλις 45 κατοίκους, το χωριό προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει δωρεάν στέγη, μόνιμη εργασία και τη δυνατότητα διαχείρισης του τοπικού μπαρ.

Η Αρενίγιας βρίσκεται εντός της αυτόνομης κοινότητας της Καστίλης και Λεόν, στην καρδιά της λεγόμενης España vaciada – της «άδειας Ισπανίας» που χαρακτηρίζεται από χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και συνεχή μετανάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως και πολλοί άλλοι οικισμοί της περιοχής, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και του κινδύνου απώλειας βασικών υπηρεσιών.

Ο τοπικός δήμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής κατέληξαν ότι η ενεργή επανακατοίκηση είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Το σχέδιο εστιάζει σε όσα θεωρούνται σημαντικά για τις οικογένειες που σκέφτονται να εγκατασταθούν μόνιμα: ασφάλεια στέγης και σταθερή απασχόληση.

Το πρόγραμμα επανακατοίκησης της Αρενίγιας

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: δωρεάν δημοτική κατοικία, εγγυημένη θέση εργασίας στον τομέα των κατασκευών και προαιρετική ανάληψη της λειτουργίας του κοινωνικού μπαρ του χωριού.

Η κατοικία είναι ιδιοκτησία του δήμου, έχει ανακαινιστεί και παραχωρείται πλήρως εξοπλισμένη, χωρίς καταβολή ενοικίου. Οι ένοικοι καλύπτουν μόνο τα λειτουργικά έξοδα, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση.

Παράλληλα, προσφέρεται μόνιμη θέση εργασίας ως οικοδόμος ή τεχνίτης συντήρησης. Η θέση αφορά κυρίως έργα συντήρησης δημοτικών κτιρίων και υποδομών, εξασφαλίζοντας σταθερό εισόδημα σε μια περιοχή με περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το τρίτο σκέλος του προγράμματος είναι η προαιρετική διαχείριση του κοινωνικού μπαρ, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικό σημείο συνάντησης και κοινωνικής ζωής για τους κατοίκους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας, που είναι διατεθειμένες να ζήσουν μόνιμα στην Αρενίγιας. Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα με εμπειρία στις κατασκευές ή σε συναφή επαγγέλματα, καθώς και σε όσους είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις της αγροτικής ζωής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ήδη δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ισπανία, είτε ως πολίτες της ΕΕ είτε με ισχύουσα άδεια παραμονής και εργασίας.

Καθημερινή ζωή και υπηρεσίες

Η ζωή στην Αρενίγιας προσφέρει ηρεμία και στενή επαφή με τη φύση, αλλά λιγότερες υπηρεσίες σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Τα παιδιά φοιτούν στο περιφερειακό σχολείο του Berlanga de Duero, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά, με δωρεάν μεταφορά.

Η κοινότητα διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο κατάλληλη για τηλεργασία, στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για οικογένειες με εργαζόμενους εξ αποστάσεως. Οι βασικές υπηρεσίες υγείας και τα καταστήματα βρίσκονται στους κοντινούς οικισμούς, ενώ η κοινωνική ζωή περιστρέφεται γύρω από το μπαρ, την πλατεία και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 975 18 51 ή μέσω email στο ayuntamiento@arenillas.es.

Η γραπτή αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τη σύνθεση της οικογένειας, τους λόγους μετακίνησης στην Αρενίγιας, την επαγγελματική εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και τυχόν προηγούμενη ενασχόληση με τη διαχείριση μπαρ ή κοινοτικών χώρων.

Με αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, η μικρή Αρενίγιας επιχειρεί να δώσει νέα πνοή στην ύπαιθρο της Σόρια, προσελκύοντας οικογένειες που αναζητούν μια πιο ήρεμη και σταθερή ζωή στην καρδιά της ισπανικής ενδοχώρας.

Πηγή: idealista.com