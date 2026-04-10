Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά στο νησί Λα Γκομέρα των Καναρίων Νήσων, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών και των υπηρεσιών διάσωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν μέσω της πλατφόρμας X ότι σημειώθηκε “πτώση λεωφορείου σε χαράδρα“. Όπως διευκρίνισαν, «ένας άνδρας είναι νεκρός, τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και έντεκα φέρουν ελαφρά τραύματα».

Το όχημα φαίνεται πως βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε πλαγιά, χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν το λεωφορείο ανατραπέν, πεσμένο στο πλάι, παράλληλα με τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν πολυμελείς ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές, πυροσβέστες και μονάδα της χωροφυλακής, σύμφωνα με την περιφερειακή εφημερίδα “Canarias7”.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο, το οποίο συνδράμει στη μεταφορά των τραυματιών προς τα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Η εθνικότητα των θυμάτων δεν έχει γίνει γνωστή. Ο Έκτορ Καμπρέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων στη Λα Γκομέρα, δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE ότι οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο «διέμεναν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα» του νησιού.

Με το ήπιο κλίμα και τον ηλιόλουστο καιρό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα Κανάρια Νησιά αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ισπανία. Το 2025 υποδέχθηκαν 15,7 εκατομμύρια επισκέπτες, από τους συνολικά περίπου 100 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE).