«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, δήλωσε ο Aμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τη Δευτέρα, έπειτα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Ο Βανς, που συμμετείχε προσωπικά στις συνομιλίες, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, την παράδοση όλων των ποσοτήτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στο Fox News, προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει να έχει «τον έλεγχό του». Επισήμανε επίσης ότι απαιτούνται «επαληθεύσεις» ώστε να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε παραγωγή ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο μέλλον.

“We’ve made clear that we absolutely need to see the nuclear material come out of the country of Iran…the ball is in the Iranians’ court because we put a lot on the table.” — VP Vance pic.twitter.com/s4Ki2HqL4U

Άκαρπες συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ

Ο Τζέι Ντι Βανς ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που χαρακτηρίστηκαν ως πρωτοφανούς επιπέδου, αλλά δεν απέδωσαν αποτελέσματα. Στόχος των επαφών με Ιρανούς αξιωματούχους στο Πακιστάν ήταν ο τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική καχυποψία των ΗΠΑ, ο Βανς τόνισε: «Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό». Όπως πρόσθεσε, παρουσίασε στους συνομιλητές του τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον.

⁨⁨We’ve been extremely clear on our redlines. Iran can never have a nuclear weapon. At the same time, if it gives up its nuclear program, it can gain a lot from these negotiations. I hope they choose wisely.⁩ pic.twitter.com/lnZhWzItzK

Αντίδραση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον Βανς, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», ωστόσο «οι ενδείξεις, αν και ενθαρρυντικές, δεν ήταν αρκετές». Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρέθηκαν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει κλείσει de facto από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος Βανς –που δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του για μελλοντική διεκδίκηση της προεδρίας– σημείωσε ότι αναμένει από την Τεχεράνη να τα ανοίξει πλήρως, με αντάλλαγμα τη συνέχιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Απειλές από τον πρόεδρο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα ότι θα «καταστραφεί» οποιοδήποτε ιρανικό σκάφος «ταχείας επίθεσης» επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ο αποκλεισμός αυτός, όπως ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ, παραμένει σε πλήρη ισχύ.Προσπάθειες για επανεκκίνηση του διαλόγου

Την ίδια ώρα, το CNNi αποκάλυψε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν όχι απλά συνεχίζονται, αλλά σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο έχει σημειωθεί πρόοδος, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει την πολυπόθητη συμφωνία.

Από την άλλη πλευρά, το Axios ανέφερε ότι πολύ σύντομα οι δύο πλευρές θα κάτσουν ξανά στο ίδιο τραπέζι, συμπληρώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρότειναν στο Ιράν να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό ουρανίου με την αντιπρόταση να έρχεται σε… μονοψήφιο αριθμό.

Μάλιστα, ακόμη και ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται: «Μας πήραν τηλέφωνο μετά το ναυάγιο στο Πακιστάν, σχεδόν σε απόγνωση και εκλιπαρούν για μια συμφωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, ενώ δεν έκρυψε το βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών: