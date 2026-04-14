Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένους ρυθμούς. Οι εικόνες θυμίζουν προ πανδημίας εποχές, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν στις πόλεις μετά τις γιορτές.

Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, να αφιχθούν 19 πλοία από τα νησιά του Αιγαίου και 36 από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Αντίστοιχα, στο λιμάνι του Λαυρίου φτάνουν οκτώ πλοία από τις Κυκλάδες, ενώ στη Ραφήνα αναμένονται δώδεκα αφίξεις.

Η επιστροφή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα συνεχιστεί με πιο ήπιους ρυθμούς έως την Παρασκευή. Οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα αναμένεται να επιστρέψουν το Σαββατοκύριακο, καθώς από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα σχολεία.

Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η επιστροφή και στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα στην Εγνατία Οδό, οι ουρές των οχημάτων έφταναν σε ορισμένα σημεία έως και τα δέκα χιλιόμετρα, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς.