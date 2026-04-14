Η νέα γενιά μικρών μοντέλων αναπτύσσεται ταχύτητα, όντας μοντέλα που πρέπει να εκδημοκρατίσουν την ηλεκτροκίνηση, κοινώς να την κάνουν πιο προσιτή στο ευρύτερο κοινό χωρίς να χάνουν τα προνόμια της αυτονομίας των μεγάλων αυτοκινήτων.

Το ολοκαίνουργιο Nissan Micra έκτης γενιάς επιστρέφει στην κατηγορία Β ως ένα πλήρως συνδεδεμένο, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

H Νissan έδωσε προσφάτως την ταυτότητα του μοντέλου που κουβαλάει ως όνομα μεγάλη ιστορία. Το νέο Micra είναι φτιαγμένο για σύγχρονους οδηγούς που που εκτός από την ηλεκτροκίνηση, δεδομένη στο νέο μοντέλο προσφέρει ευελιξία και άνεση σε κάθε καθημερινή διαδρομή, μέσα από ένα μοντέλο με χαριτωμένη σχεδιαση, κόμπακτ διαστάσεις και συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η πλατφόρμα AmpR Small-car εξασφαλίζει σταθερότητα και δυναμική οδήγηση, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους και το μειωμένο βάρος στα 1.500 kg προσφέρουν αμεσότητα στους στενούς δρόμους της πόλης, αλλά και σιγουριά σε ταξίδια εκτός πόλης.

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 326 λίτρα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή για την κατηγορία του. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται 40/60, και όταν είναι πλήρως κατεβασμένα, η χωρητικότητα φτάνει έως και τα 1.106 λίτρα, προσφέροντας πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή.

Θα προσφέρεται σε δύο επιλογές μπαταρίας – 40kWh και 52kWh – με ισχύ 90 και 110 κιλοβατώρες. Σύμφωνα με τη Nissan σχεδιάστηκε κυρίως ως αυτοκίνητο για τις αστικές μετακινήσεις. Παρόλα αυτά, η μπαταρία των 52kWh προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία των 408 χιλιομέτρων σε πραγματικές συνθήκες που επιτρέπουν στους οδηγούς να διαφύγουν εκτός πόλης χωρίς άγχος αυτονομίας.

Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.