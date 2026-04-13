Νέα επιδείνωση του καιρού με κύριο χαρακτηριστικό στην αφρικανική σκόνη και τις λασποβροχές αναμένεται σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τον Γιάννη Καλλιάνο και τον Γιώργο Τσατραφύλλια από αύριο Τρίτη 14 Απριλίου.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, το σκηνικό θα αλλάξει από το μεσημέρι της Τρίτης, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Από την Πέμπτη και μετά, ο καιρός θα είναι άστατος, με κύριο χαρακτηριστικό τις λασποβροχές, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονται νέα έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Αρναούτογλου: Ο αφρομεσογειακός κυκλώνας πλησιάζει

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία θα επηρεάσει τη χώρα μας. Όπως αναφέρει, η ατμοσφαιρική σταθερότητα των πρώτων ημερών του Απριλίου φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.

Μετά από περίπου μία εβδομάδα κυριαρχίας του υποτροπικού αντικυκλώνα, που έφερε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά. Η μεταβολή έχει ήδη γίνει αντιληπτή, με αύξηση της συννεφιάς και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η επιδείνωση θα κορυφωθεί μέσα στην εβδομάδα, όταν το βαρομετρικό χαμηλό κινηθεί προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με φαινόμενα κατά τόπους έντονα και μεγάλης διάρκειας.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών έχουν «φορτίσει» την ατμόσφαιρα. Η σύγκρουση της θερμής μάζας με το ψυχρότερο και ασταθές σύστημα ενδέχεται να προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στη δυτική και κεντρική χώρα, αλλά και τμήματα της Πελοποννήσου, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των πιο έντονων φαινομένων. Στη νότια Ελλάδα η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από έντονες βροχοπτώσεις, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει από τα πολύ υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών, επιστρέφοντας σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Στα ορεινά προβλέπονται χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα.

Έντονη θα είναι και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, καθώς ο κυκλώνας θα λειτουργήσει σαν «αντλία», μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες προς τη χώρα μας. Οι ουρανοί θα αποκτήσουν αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, ενώ οι λασποβροχές θα επηρεάσουν πολλές περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα, θα συμβάλει και στην ένταση της κακοκαιρίας, αφού τα σωματίδια σκόνης λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης, ενισχύοντας τα φαινόμενα.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 21-22 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα από την Τρίτη και μετά.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Με υψηλότερες θερμοκρασίες, σκόνη και τοπικές λασποβροχές ο καιρός αυτής της εβδομάδας». Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες, περιορίζοντας την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ αναμένονται και τοπικές λασποβροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Πέμπτη στην Κρήτη και πιθανότατα την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Η εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Με έντονη αφρικανική σκόνη, νοτιάδες και κατά τόπους λασποβροχές θα συνοδευτεί η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. «Από την Τρίτη του Πάσχα έως και την Πέμπτη αναμένονται διάσπαρτες λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές, ενώ από το τέλος της εβδομάδας θα αλλάξει το σκηνικό, με βοριάδες να ρίχνουν τη θερμοκρασία και να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.