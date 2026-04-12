Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και ο κόσμος των celebrities ήθελε να ξεκουραστεί και να διασκεδάσει. Φυσικά όμως να περάσει και χρόνο με την οικογένεια τους.

Όπως έκανε η Φαίη Σκορδά που αποφάσισε να περάσει Πάσχα με την οικογένεια της ανεβάζοντας στιγμιότυπα στα social media από το τραπέζι και την εκκλησία.

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στην Κέρκυρα, που φημίζεται για το Πάσχα και τα έθιμα της. Όπως και η αγαπημένη ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου, που επισκέπτεται συχνά το νησί.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια μικρή εξόρμηση στην Κόρινθο με την οικογένεια της και φίλους, όπως η Λίλιαν Κουντουριώτη.

Ο Νίκος Συρίγος βρέθηκε με την αγαπημένη του Ελεονώρα Ζουγανέλη στην Κορέα σε ένα ταξίδι ζωής , με την τραγουδίστρια να ανεβάζει πολύ ωραία στιγμιότυπα.

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στην αρχή στο Monte Carlo για μια εμπορική δουλειά όπου την συνόδευσε ο Μπρούνο Τσερέλα και στην συνέχεια βρέθηκαν στην Ίμπιζα, λίγο πριν ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Η Ευγενία Σαμαρά, λάτρης των ταξιδιών βρέθηκε στην Ισλανδία και μας ταξίδεψε και εμάς μέσα από τα φοβερά τοπία που ανήρτησε.

Ερωτευμένα ζευγάρια και οικογένειας επέλεξαν αγαπημένους προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό! Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκαν στη Μύκονο, ο Γιώργος Καράβας με τη Ραφαέλα Ψαρρού και τα παιδιά τους στη Μάνη.

Ο Γιώργος Τσαλίκης βρέθηκε να κάνει Ανάσταση στην Αθηνά και μάλιστα μαζί με τους γιους του, τον Νικόλαο Ντε Γκρες και άλλους πιστούς κράτησαν τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή.

Όπως και ο Σάκης Ρουβάς έμεινε στην Αθήνα που επισκέφτηκε τον Ναό στη Νταού Πεντέλης.

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε τον “Λογαριασμό” με όλους τους επισκέπτες της Πάρου όπου σταματούσαν την τραγουδίστρια στα σοκάκια και τα μαγαζιά για να τραβήξουν βίντεο μαζί της, με πολλά βίντεο να βρίσκονται στο fy του tiktok.

Τέλος, η Ελένη Μενεγάκη με τον αγαπημένο της Μάκη Παντζόπουλο βρέθηκαν στην Ισπανία όπου και ανέβασαν φωτογραφίες αγκαλιασμένοι.

Φαίνεται πως φορτώσανε μπαταρίες και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν δυναμικά για το κλείσιμο της σεζόν!