Αύξηση στο κόστος του πασχαλινού τραπεζιού για το 2026 καταγράφει η νέα εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις 7 Απριλίου 2026. Το συνολικό κόστος για τραπέζι 4-6 ατόμων κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 7,8% έως 9,3% σε σχέση με το 2025.

Η έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. πραγματοποιήθηκε με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις σε αλυσίδες supermarket, εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων και τη Βαρβάκειο αγορά. Η διακύμανση των τιμών οφείλεται στις διαφοροποιήσεις ποιότητας και προέλευσης των προϊόντων, καθώς και στις τοπικές αγορές όπου έγινε η καταγραφή.

Ανοδική πορεία τιμών και παράγοντες αύξησης

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, δήλωσε πως «το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ αποτυπώνει και φέτος τις τιμές των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, εν μέσω έντονης διεθνούς αβεβαιότητας». Όπως σημείωσε, οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά.

Σύμφωνα με τον κ. Αράχωβα, η αύξηση του κόστους οφείλεται στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας, στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και στο γεγονός ότι το ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα φέτος απέχουν μόλις μία εβδομάδα, κάτι που ενίσχυσε τη ζήτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, μετά τη σημαντική αύξηση του 2025 λόγω της ανόδου της τιμής του κακάο. Το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών κατευθύνεται πλέον στα βασικά αγαθά για το πασχαλινό τραπέζι, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά. Πέραν των τροφίμων και των καυσίμων, δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα.

Ενδεικτικά στοιχεία από την έρευνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝ.ΕΜ.Υ., η τιμή του αρνιού κυμαίνεται από 11,99 έως 18,50 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσίκι από 12,99 έως 19,70 ευρώ. Το κοτόπουλο πωλείται από 2,95 έως 12,65 ευρώ, ανάλογα με το σημείο πώλησης. Στα λαχανικά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στο μαρούλι (27,1%) και στις ντομάτες (13%).

Αντίθετα, μικρή μείωση παρατηρείται στο ελαιόλαδο (-2,3%) και στις μπύρες (-2,1%), ενώ τα τσουρέκια και τα σοκολατένια αυγά παραμένουν σχεδόν σταθερά.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η καταγραφή τιμών πραγματοποιήθηκε το διάστημα 3-6 Απριλίου 2026 σε αγορές της Αττικής και μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για τη Θεσσαλονίκη. Οι τιμές που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές και δεν αποτυπώνουν πανελλαδικά δεδομένα, καθώς εξαιρέθηκαν προϊόντα σε προσφορά και ακραίες τιμές.

Για κάθε προϊόν υπολογίστηκαν μέσοι όροι, σταθμισμένοι ή μη, ενώ το συνολικό κόστος βασίστηκε σε ένα είδος κρέατος ανά τραπέζι. Η έρευνα αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της γενικής εικόνας της αγοράς ενόψει του Πάσχα 2026.