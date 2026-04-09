Η ώρα για το πασχαλινό τραπέζι φθάνει, όμως φέτος οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν αισθητή αύξηση στο κόστος.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ), το γεύμα για 4 έως 6 άτομα κοστίζει φέτος από 107,20 έως 156,20 ευρώ, δηλαδή αυξημένο κατά 7,8% έως 9,3% σε σχέση με πέρυσι. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα φρέσκα προϊόντα και τα κρέατα.

Οι αυξήσεις στις τιμές είναι ενδεικτικές: μαρούλι +27,1%, μήλα +16,1%, πορτοκάλια +14,3%, ντομάτες +13%, αρνί και κατσίκι +11,3%. Αντίθετα, μειώσεις σημειώνονται σε παρθένο ελαιόλαδο (-2,3%) και μπύρες (-2,1%).

Αναλυτικά οι τιμές στα πασχαλινά προϊόντα

Το αρνί κοστίζει περίπου 13,80 ευρώ/κιλό, ενώ το κατσίκι φτάνει τα 14,80 ευρώ/κιλό. Στη Βαρβάκειο αγορά, το αρνί πωλείται από 11,99 έως 13,99 ευρώ, στα σούπερ μάρκετ από 12,90 έως 13,00 ευρώ και στα εξειδικευμένα καταστήματα από 14,80 έως 18,50 ευρώ. Το κατσίκι κυμαίνεται από 12,99 έως 14,99 ευρώ στη Βαρβάκειο, από 13,90 έως 14,00 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 15,50 έως 19,70 ευρώ στα εξειδικευμένα καταστήματα.

Τα βαμμένα αυγά (12άδα) κοστίζουν 5,04 – 11,40 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και 8,50 – 14,50 ευρώ στα εξειδικευμένα καταστήματα. Το τσουρέκι (450 gr) κυμαίνεται από 2,36 – 3,98 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 7,00 – 12,50 ευρώ στα ζαχαροπλαστεία. Όσο για τα σοκολατένια αυγά (240 gr), οι τιμές τους διαμορφώνονται από 7,87 – 17,34 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 14,40 – 20,36 ευρώ σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Έλεγχοι στην αγορά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί πάνω από 300 έλεγχοι, ενώ το επόμενο διήμερο η παρουσία της Αρχής θα ενισχυθεί με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, τη Μεγάλη Πέμπτη οι τιμές στο αρνί παραμένουν κοντά στα περσινά επίπεδα. Στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό, ενώ στις μεγάλες αγορές, όπως η Βαρβάκειος, από 8,99 ευρώ το κιλό. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στα συνοικιακά κρεοπωλεία υπάρχει επάρκεια προϊόντων και υγιής ανταγωνισμός.

Όπως υπογραμμίζεται, η πληρέστερη εικόνα για την εξέλιξη των τιμών θα διαμορφωθεί μέσα στο επόμενο διήμερο, όταν θα κορυφωθεί η εμπορική κίνηση και θα αποτυπωθούν οι τελικές προσφορές.

Οι λόγοι των αυξήσεων

Ο Διοικητικός Διευθυντής του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, σημειώνει ότι «οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις δαπάνες τους για άλλα αγαθά».

Όπως εξηγεί, οι αυξήσεις οφείλονται στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας, στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και στο γεγονός ότι φέτος το ορθόδοξο και το καθολικό Πάσχα απέχουν μόλις μία εβδομάδα, κάτι που ενίσχυσε τη ζήτηση σε μικρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παραμένουν περίπου στα περσινά επίπεδα, υπενθυμίζοντας πως το 2025 είχε σημειωθεί σημαντική αύξηση λόγω της ανόδου της τιμής του κακάο.

«Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται κυρίως στην κάλυψη των βασικών αναγκών του πασχαλινού τραπεζιού, μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές, σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά. Πέραν των τροφίμων και των καυσίμων, έως τώρα δεν έχουν καταγραφεί ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα», προσθέτει ο Διευθυντής του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ.