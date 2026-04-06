Η εμπορική δραστηριότητα ενισχύεται όσο πλησιάζει το Πάσχα, με την κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται σταδιακά, κυρίως σε είδη δώρων και τρόφιμα, ενώ τίθεται σε εφαρμογή και το εορταστικό ωράριο.

Παρά τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος ζωής, οι καταναλωτές έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές τους, με την μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, οι έλεγχοι στην αγορά γίνονται πιο εντατικοί.

Πόσο αναμένεται να κοστίσει ο οβελίας

Οι τιμές για αρνί και κατσίκι διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με το σημείο αγοράς:

Συνοικιακά κρεοπωλεία: Αρνί έως 20€ το κιλό, κατσίκι έως 21€ το κιλό

Βαρβάκειος αγορά: Αρνί από 14€ έως 15€ το κιλό, κατσίκι από 15€ έως 16,80€ το κιλό

Λαχαναγορά Ρέντη: Αρνί περίπου 14,98€ το κιλό, κατσίκι περίπου 14,98€ το κιλό

Σούπερ μάρκετ: Αρνί περίπου 12,90€ το κιλό, κατσίκι περίπου 13,90€ το κιλό

Γενικά, παρατηρείται ότι οι πιο οικονομικές επιλογές εντοπίζονται στα σούπερ μάρκετ, ενώ τα συνοικιακά κρεοπωλεία κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Πόσο κοστίζουν τα πασχαλινά τσουρέκια

• Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία

Τσουρέκια: 12€ – 17€ / κιλό

(από 10€ – 15€ πέρσι)

• Σούπερ μάρκετ

Πέρσι: 9,90€ → Φέτος: 10,90€ (440 γρ.)

Πόσο κοστίζουν τα σοκολατένια αυγά

• Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία

Από 13€ – 40€ το τεμάχιο

(ανάλογα με τη διακόσμηση, το βάρος και το είδος της σοκολάτας)

• Σούπερ μάρκετ (2025 – 2026)

Εταιρεία 1 (150 γρ.): 13,90€ → 16,90€

Εταιρεία 2: 11,98€ → 9,98€