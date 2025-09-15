Η έλλειψη αγελάδων και κτηνοτρόφων μειώνει την ποσότητα νωπού γάλακτος που είναι διαθέσιμο για επεξεργασία. Λιγότερο γάλα σημαίνει λιγότερη παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, επηρεάζοντας αρνητικά τη βιομηχανία του κλάδου.

H μείωση τόσο στον αριθμό των αγελαδοτρόφων όσο και του ζωικού κεφαλαίου επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος και κατ’ επέκταση απειλεί την διαθεσιμότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

«Καμπανάκι» για τη μείωση αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής και ζωικού κεφαλαίου

Ποια γαλακτοκομικά προϊόντα επηρεάζονται;

Φρέσκο αγελαδινό γάλα

Γιαούρτι (στραγγιστό)

Βούτυρο αγελαδινό

Κρέμα γάλακτος & γάλα εβαπορέ

Τυριά → π.χ. λευκό τυρί (τελεμές), σκληρό τυρί (κεφαλοτύρι), ημίσκληρο τυρί (κασέρι, γραβιέρα), τσένταρ, γκούντα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα κ.ά

Παγωτό

Η τιμή αγελαδινού γάλακτος

Τιμή παραγωγού

Φεβρουάριος 2024: 0,5262 €/kg

Φεβρουάριος 2025: 0,55 €/kg

Σήμερα: 0,55 €/kg

O Δημήτρης Καζάνας, αγελαδοτρόφος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κατάσταση που επικρατεί

«Έχουμε 40 χρόνια στο επάγγελμα, εδώ και 20-30 χρόνια ακούμε συνέχεια ότι «όλο ακριβαίνουν και ακριβαίνουν». Όντως ακριβαίνουν και δεν ξέρω ποιος διαμορφώνει αυτές τις τιμές. Γιατί εμείς ως παραγωγοί δεν διαμορφώνουμε την τιμή στο αγελαδινό γάλα, μας κάνουν οι βιομηχανίες την αυτοτιμολόγηση. Εκεί καθορίζουν την τιμή. Τα τελευταία χρόνια η τιμή στο αγελαδινό γάλα έχει σταθεροποιηθεί από 52-55 λεπτά. Που το κόστος παραγωγής είναι από 50-52 λεπτά. δηλαδή αν πουλάω στα 55 λεπτά έχω και ένα περιθώριο κέρδους στα 3 λεπτά», είπε αρχικά.

«Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την αύξηση στον τελικό καταναλωτή. Γιατί εάν εγώ πουλάω με 55 λεπτά και ο καταναλωτής το παίρνει 3 φορές πάνω, είναι πολύ μεγάλη η ψαλίδα», συνέχισε ο κ. Καζάνας.

Αρνί: Ανεβαίνει η τιμή του

Τιμή παραγωγού: 10€ /κιλό

Τιμή χονδρικής: 13,50€ η επικρατούσα (ΠΗΓΗ: ΟΚΑΑ)

Ο λιανέμπορος: 13,50€ + δικό του κέρδος

Άρα, δύσκολα να βρει κάποιος εγχώριο αρνί σε κρεοπωλείο κάτω από 14€/ κιλό

Οι λόγοι:

Σε έξαρση η ευλογιά σε πολλές περιοχές της χώρας από πέρσι τον Αύγουστο

Θανατώνουν πολλά κοπάδια

Μείωση ζωικού κεφαλαίου -> αύξηση τιμής του κρέατος

Ο Αντώνης Τσίτσας, κτηνοτρόφος μίλησε επίσης στο MEGA για την τιμή του αρνιού.

«Πράγματι το αρνί σε σχέση με τις πασχαλινές τιμές είναι στα 10 ευρώ (τιμή παραγωγού). Οι λόγοι είναι ότι δεν θα υπάρχει αρνί σε λίγο. Αυτή την στιγμή στην Θεσσαλία έχουν σφαγιαστεί 110.000 αιγοπρόβατα αλλά το θέμα είναι ότι δεν σταματάει το κακό», ανέφερε.