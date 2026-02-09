Κάθε Τσικνοπέμπτη παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Τσικνοπέμπτη του 2026 και οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των βασικών κρεάτων.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το κόστος για αρνί, μοσχάρι, βόειο και λουκάνικα καταγράφει άνοδο που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 30%, καθιστώντας το παραδοσιακό τσίκνισμα πιο «αλμυρό» από ποτέ.

Παράλληλα, αυξήσεις σημειώνονται και σε καθημερινά προϊόντα όπως το χοιρινό, οι κοτομπουκιές και το κοτόπουλο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οικογενειακό καλάθι.

Σύγκριση τιμών κρεάτων – Τσικνοπέμπτη 2025 & 2026

Αρνί

Ελληνικό αρνί – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 10,80 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 13,80 €

Αύξηση: 27,8%

Μοσχάρι

Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας, κόντρα με οστό – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 17,89 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 23,95 €

Αύξηση: 33,87%

Βόειο

Μπριζόλα βόειου Γερμανίας, νωπή με κόκαλο – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 12,99 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 16,89 €

Αύξηση: 30,02%

Λουκάνικο

Λουκάνικο χωριάτικο – τιμή κιλού (1 τεμάχιο / 300g)

Τσικνοπέμπτη 2025: 6,99 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 8,95 €

Αύξηση: 28,04%

Συγκρίσεις τιμών άλλων προϊόντων

Μπούτι χοιρινό νωπό, άνευ οστού

Δεκέμβριος: 5,99 €

Φεβρουάριος: 7,94 €

Δεκέμβριος: 7,19 €

Φεβρουάριος: 7,69 €

Κοτομπουκιές (400g)

Δεκέμβριος: 4,53 €

Φεβρουάριος: 5,18 €

Αύξηση: 14,35%

Κοτόπουλο ελληνικό, νωπό

Δεκέμβριος: 5,10 €

Φεβρουάριος: 5,31 €

Αύξηση: 4,12%

Τιμή κιλού (Τ. 65% – 25%)

Άλλα:

1 νερό μεγάλο: 1,50€

1 κιλό κρασί: 6€

2 αναψυκτικά: 5€

Σύνολο: 131€