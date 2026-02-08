Μια βροχερή εβδομάδα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην Τσικνοπέμπτη και το παραδοσιακό «τσίκνισμα». Όπως σημειώνουν, από τις «ορέξεις» του καιρού θα εξαρτηθεί ο χρόνος και ο τόπος του ψησίματος.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην προσέγγιση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, τα οποία θα επηρεάσουν σημαντικό μέρος της επικράτειας.

Η Αναστασία Τυράσκη επισημαίνει ότι το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο, με βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από πτώση της θερμοκρασίας. Οι μεταβολές θα είναι αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αντίστοιχα, ο Σάκης Αρναούτογλου προβλέπει βροχές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για την Τσικνοπέμπτη, η πρόγνωση αναφέρει βροχές στο Αιγαίο και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά το πρωί. Προς το βράδυ, δυνατές βροχές αναμένονται στα δυτικά, την Κρήτη και τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως δεν θα υπάρξουν φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι, ωστόσο αργότερα προβλέπεται επιδείνωση.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως «σοβαρό κρύο», ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει νέες βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά.

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται… pic.twitter.com/Ziogink4o9 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 7, 2026

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για την ημέρα της Τσικνοπέμπτης αναμένονται «νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα». Οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρές το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο και το βράδυ στα δυτικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια και ανατολικά πελάγη και από το απόγευμα και στο Ιόνιο θα φθάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο.