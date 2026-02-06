Πλησιάζει όσο περνούν οι μέρες το άνοιγμα του Τριωδίου και ο εορτασμός της Αποκριάς.

Το 2026 η Τσικνοπέμπτη (η οποία δεν είναι αργία) πέφτει τη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Η Καθαρά Δευτέρα για φέτος σημειώνεται στα ημερολόγια στις 23 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας το πρώτο τριήμερο της φετινής χρονιάς.

Στη συνέχεια ετοιμαζόμαστε για την Μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο θα γιορτάσουμε την Κυριακή 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα αντίστοιχα στις 13 Απριλίου.

Τρία τριήμερα αναμένεται να κάτσουμε το 2026. Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι δύο σημαντικές αργίες πέφτουν Σάββατο και συγκεκριμένα η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου. Αυτό στερεί πολύτιμες ευκαιρίες για ανάπαυση και μικρές αποδράσεις.

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου