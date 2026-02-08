«Ολοταχώς για ΤΣΙΓΚΟ-ΠΕΜΠΤΗ… Νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ξεκινάει από τη Δευτέρα ο οποίος θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα», αναφέρει σε ανάρτησή του για τον καιρό ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ξεκινάει από τη Δευτέρα ο οποίος θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι περιοχές αυτές, λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικών φαινόμενων, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών.

Μην περιμένετε σοβαρά κρύα και αυτή την εβδομάδα.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν.

Τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές. Το ίδιο και το Σαββατοκύριακο που θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις».

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, άνεμοι νότιοι 3 με 5 και ενίσχυση έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Πτώση θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026: Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, εξασθένηση από το απόγευμα στα βόρεια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, άνεμοι δυτικοί 3 με 6 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ στα νότια και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στα δυτικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και άνοδος της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ