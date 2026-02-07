Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός.

Στα δυτικά αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το απόγευμα θα αυξηθούν. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φθάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα στα δυτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν αργά το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6, και θερμοκρασίες έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις με ενίσχυση το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις και δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αργά το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 12 έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα βροχών στα κεντρικά και βόρεια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικά. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Στα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να πέφτει, κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και νότια με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.