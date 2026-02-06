Με θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται μεταβολή του καιρού, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου: Τοπικές βροχές στα δυτικά – Άνοδος της θερμοκρασίας

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στα δυτικά και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σε τμήματα των Δωδεκανήσων, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Από το βράδυ, ωστόσο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Πελοπόννησο, τα φαινόμενα θα ενταθούν, με την εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Τοπικές ομίχλες και παραμονή της αφρικανικής σκόνης

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Τοπικά ισχυροί άνεμοι – Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα έως τα 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα βόρεια και δυτικά τους 16 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17°C, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου: Βροχές κατά τόπους – Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία

Την Κυριακή, στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ στα δυτικά και νότια πελάγη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου: Περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι θα είναι αυξημένες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βόρεια, με βαθμιαία επέκταση των φαινομένων και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα φτάνοντας πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές, και ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια.