Ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Προειδοποιήσεις ισχύουν για τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και για τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Αττική και η Θεσσαλονίκη.

Live η πορεία των φαινομένων

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που νωρίς το πρωί θα είναι τοπικά ισχυρά, θα εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα.

Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα συνοδευτούν από καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείονται ομίχλες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, κυμαινόμενη στους 14-16 βαθμούς στα βόρεια και στους 17-19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται:

α. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες

β. στα Δωδεκάνησα έως το πρωί

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 10-19 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-6 μποφόρ, θερμοκρασία 8-18 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, θερμοκρασία 14-20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το πρωί. Πρόσκαιρη ύφεση και νέα επιδείνωση το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 14-20 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 10-18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από το πρωί με βροχές και πιθανές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία 9-16 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Αφρικανική σκόνη κυρίως στα νότια. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί – βορειοδυτικοί 4-7 μποφόρ, θερμοκρασία με μικρή πτώση.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, επεκτεινόμενες βαθμιαία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026: Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Θερμοκρασία με περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.