Με άστατο καιρό θα κυλήσει η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικά έντονα φαινόμενα, αλλά και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά νησιωτικά και τη δυτική χώρα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά ισχυρά τις πρωινές ώρες, ωστόσο θα παρουσιάσουν γρήγορη εξασθένηση στη συνέχεια της ημέρας. Στα δυτικά της χώρας, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες και θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ηπιότερες συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μερική ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξάνονται, δίνοντας πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ομίχλες, λίγα χιόνια και αφρικανική σκόνη

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, με κατά τόπους ομίχλες. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Τοπικά ισχυροί άνεμοι – Θερμοκρασία σε άνοδο

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη θα αγγίξει και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα, δίνοντας λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, με δυτικούς – νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές, ενώ βελτίωση του καιρού προβλέπεται αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου – Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στα δυτικά

Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί, κυρίως στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, στα δυτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότια και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα

Την Κυριακή, στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς 3 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στα δυτικά και νότια πελάγη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.