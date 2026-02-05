Στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και τις βρετανικές παραλίες, ζει ένα ταπεινό θαύμα της φύσης: η Nematostella vectensis, γνωστή και ως κόκκινη ή αστεροειδής θαλάσσια ανεμώνη. Το μικροσκοπικό αυτό είδος, συγγενές των μεδουσών, φαίνεται να έχει νικήσει τον χρόνο. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, του οποίου τα βλαστοκύτταρα φθίνουν με τα […]