- Στην Ολομέλεια της Βουλής βρίσκεται η τελική φάση συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που περιλαμβάνει αυστηροποίηση του πλαισίου για τις ΜΚΟ και επιβαρυντική διάταξη για το αδίκημα της διακίνησης με εμπλοκή ΜΚΟ.
- Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι η άρνηση υπερψήφισης των συγκεκριμένων διατάξεων ισοδυναμεί με στήριξη της εγκληματικής δράσης των διακινητών, ενώ η αντιπολίτευση απαντά πως διαφοροποιεί την παράνομη διακίνηση από την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης των ΜΚΟ.
- Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στην ολομέλεια βρίσκεται και το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο, με έρευνα για ενδεχόμενη μη τήρηση πρωτοκόλλων από το Λιμενικό, την έλλειψη λειτουργίας κάμερας και τις κατηγορίες για προσπάθεια απώθησης (push back), με πιέσεις προς τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να ενημερώσει τη Βουλή.
Καιρός: Βελτίωση τη Δευτέρα με πτώση της θερμοκρασίας – Πρόγνωση της Ελίνας Καρέτσου
Πού θα επιμείνουν τα φαινόμενα
Οι πιο δύσκολες εξετάσεις στον κόσμο – Στην κορυφή της λίστας η Γκαοκάο
Πώς ορίζεται η κορυφαία πρόκληση στη μάθηση, την επαγγελματική άνοδο και το πνευματικό όριο
Παχυσαρκία: Μάχη των φαρμακευτικών με νέα σκευάσματα – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Η αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αναπτύσσεται δυναμικά με καινοτόμα χάπια από Novo Nordisk και Eli Lilly. Στην Ελλάδα, 10.000 ασθενείς λαμβάνουν δωρεάν θεραπείες, με στόχο μείωση βάρους και πρόληψη νοσημάτων.
Ένα βήμα πριν την καταστροφή ο ΟΗΕ – Καλείται να επιστρέψει 1,3 δισ. δολάρια που δεν έχει λάβει
Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο και κινδυνεύει να ξεμείνει από ρευστό ως τον Ιούλιο, προειδοποίησε ο Γ.Γ. Αντόνιο Γκουτέρες, γεγονός που απειλεί τα προγράμματα του οργανισμού και αποτελεί την χειρότερη κρίση της ιστορίας του.
Το ζωικό είδος που νίκησε τον θάνατο και δεν είναι ο άνθρωπος – Ζει για πάντα και οι επιστήμονες ξεκλείδωσαν το μυστικό του
Στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και τις βρετανικές παραλίες, ζει ένα ταπεινό θαύμα της φύσης: η Nematostella vectensis, γνωστή και ως κόκκινη ή αστεροειδής θαλάσσια ανεμώνη. Το μικροσκοπικό αυτό είδος, συγγενές των μεδουσών, φαίνεται να έχει νικήσει τον χρόνο. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, του οποίου τα βλαστοκύτταρα φθίνουν με τα […]