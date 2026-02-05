  • Στην Ολομέλεια της Βουλής βρίσκεται η τελική φάση συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που περιλαμβάνει αυστηροποίηση του πλαισίου για τις ΜΚΟ και επιβαρυντική διάταξη για το αδίκημα της διακίνησης με εμπλοκή ΜΚΟ.
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι η άρνηση υπερψήφισης των συγκεκριμένων διατάξεων ισοδυναμεί με στήριξη της εγκληματικής δράσης των διακινητών, ενώ η αντιπολίτευση απαντά πως διαφοροποιεί την παράνομη διακίνηση από την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης των ΜΚΟ.
  • Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στην ολομέλεια βρίσκεται και το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο, με έρευνα για ενδεχόμενη μη τήρηση πρωτοκόλλων από το Λιμενικό, την έλλειψη λειτουργίας κάμερας και τις κατηγορίες για προσπάθεια απώθησης (push back), με πιέσεις προς τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να ενημερώσει τη Βουλή.
