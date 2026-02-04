Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Στο σύνολο της χώρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα έως τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της Κέρκυρας, των Διαποντίων νήσων και των Παξών, καθώς και στην Ήπειρο. Από τις πρωινές ώρες έως και το απόγευμα, έντονες βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, όπως τη Λευκάδα, την Ιθάκη, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και τη δυτική Στερεά. Από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, τα φαινόμενα θα είναι έντονα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ από τις πρωινές ώρες έως και τη νύχτα θα επηρεαστούν με ισχυρά φαινόμενα και η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι, ενώ στα Δωδεκάνησα από τις απογευματινές ώρες.

Σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα

Από το απόγευμα, ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ενώ κατά τις βραδινές ώρες οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια στα ορεινά και αφρικανική σκόνη

Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Θυελλώδεις άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο, την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κατά διαστήματα πρόσκαιρες σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ, για να στραφούν το βράδυ σε δυτικούς–βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου: Σταδιακή βελτίωση με τοπικά φαινόμενα

Την Παρασκευή, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά ισχυρά τις πρωινές ώρες, ωστόσο θα εξασθενήσουν γρήγορα. Στα δυτικά, οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένεται μερική ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά, ενώ θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί–νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα αγγίξει και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου: Ήπιος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες

Το Σάββατο, στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν πρόσκαιρα δίνοντας λίγες τοπικές βροχές.

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, με ομίχλες, ενώ οι συνθήκες θα συνεχίσουν να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί–νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, και θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα.