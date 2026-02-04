Ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς την Ελλάδα αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η σύγκλιση ανέμων, που οφείλεται στο συνδυασμό ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός βαρομετρικού χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο, ευνοεί την εκπομπή σκόνης από τη Σαχάρα (Μαρόκο και Λιβύη) και τη μεταφορά της προς την Ελλάδα, σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης AtmoHub.

Το φαινόμενο θα ενισχυθεί εκ νέου στις 5 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας περισσότερο τη νότια Ελλάδα, ειδικά την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στη χώρα, AtmoHub, η σύγκλιση των ανέμων, που οφείλεται στον συνδυασμό ενός υψηλού βαρομετρικού στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο, ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από περιοχές της Σαχάρας, κυρίως από το Μαρόκο και τη Λιβύη, προς την Ελλάδα.

Από σήμερα, αρχικά στα δυτικά τμήματα και σταδιακά και στα ανατολικά, προβλέπεται αύξηση στις συγκεντρώσεις σκόνης. Το φαινόμενο θα ενταθεί εκ νέου στις 5 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας περισσότερο τη νότια χώρα, με επίκεντρο την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Όπως επισημαίνει το AtmoHub, οι βροχοπτώσεις που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο ενδέχεται να μειώσουν προσωρινά τα επίπεδα σκόνης, καθώς θα προκαλέσουν εναπόθεση στο έδαφος.

Το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS. Ως εθνικός κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση, έχει στόχο να καθιστά προσιτή την παρακολούθηση και πρόγνωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε εθνικό επίπεδο, εξυπηρετώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, τους θεσμικούς φορείς και το κοινό.

