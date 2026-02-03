Αίθριος ήταν ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θύμισαν καλοκαίρι, δημιουργώντας την αίσθηση πως οι Αλκυονίδες ημέρες έκαναν την εμφάνισή τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν πρόκειται για Αλκυονίδες, αλλά για ένα πρόσκαιρο διάλειμμα καλοκαιρίας.

Οι Αλκυονίδες ημέρες συνδέονται με την παρουσία ισχυρού αντικυκλώνα που χαρίζει σταθερό καιρό για αρκετές ημέρες, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα φάση. Αντίθετα, το καιρικό σκηνικό παραμένει μεταβατικό, με επιδείνωση να αναμένεται από τις επόμενες ώρες και επιστροφή των βροχών, των ανέμων και των καταιγίδων.

Σύμφωνα άλλωστε με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι Αλκυονίδες ημέρες δεν φαίνεται να κάνουν την εμφάνισή τους φέτος. Όπως εξηγεί, πρόκειται για περιόδους σταθερού καιρού που οφείλονται σε ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων, κάτι που δεν διαφαίνεται στο προγνωστικό σκηνικό.

Αντίθετα, η χώρα θα συνεχίσει να δέχεται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τα δυτικά, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.

Μεταβατικός θα είναι ο καιρός την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες τις πρωινές ώρες, οι οποίες όμως δεν θα κρατήσουν για πολύ. Από το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά, σηματοδοτώντας επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες να μπαίνουν στο παιχνίδι.

Το πρόσκαιρο αυτό «άνοιγμα» του καιρού γεννά το ερώτημα: πρόκειται για Αλκυονίδες ημέρες ή απλώς για ένα σύντομο διάλειμμα πριν την επόμενη κακοκαιρία;

Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν.

Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα ξεκινήσει με μερική ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, δίνοντας ασθενείς τοπικές βροχές που θα ενισχυθούν τις βραδινές ώρες.

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα επικρατήσουν αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας, όμως από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν αισθητά.

Έντονα φαινόμενα στα δυτικά – Καταιγίδες στο Ιόνιο

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, η επιδείνωση θα είναι πιο έντονη. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά, με σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του Ιονίου και στη συνέχεια και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το σύνολο των ηπειρωτικών περιοχών καθώς και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Χιόνια στα ορεινά και ομίχλες

Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές ώρες, λόγω ομιχλών.

Ισχυροί νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι–νοτιοανατολικοί, στο Ιόνιο 6–7 μποφόρ και τοπικά έως 8–9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4–6 και τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας:

12–14°C στα βόρεια

15–17°C στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα

έως 18–19°C σε δυτικά και νότια νησιωτικά τμήματα

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Μερική ηλιοφάνεια στην αρχή και βαθμιαία αύξηση νεφώσεων. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 8 έως 16°C.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές, οι οποίες θα ενταθούν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13°C.

Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη 5/2, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Παράλληλα, αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε κεντρικά και νότια τμήματα.

Την Παρασκευή 6/2, τα φαινόμενα θα είναι παροδικά, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και τιμές υψηλές για την εποχή.