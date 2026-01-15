Αλκυονίδες μέρες ονομάζεται το σύντομο διάστημα του χειμώνα κατά το οποίο επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή. Το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως στη Μεσόγειο και συνήθως παρατηρείται μέσα στον Ιανουάριο, αποτελώντας ένα ευχάριστο «διάλειμμα» από το χειμωνιάτικο κρύο.

Προέλευση του ονόματος «Αλκυονίδες»

Η ονομασία «Αλκυονίδες μέρες» έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική μυθολογία και συνδέεται με την Αλκυόνη. Σύμφωνα με τον μύθο, η Αλκυόνη μεταμορφώθηκε σε πουλί και οι θεοί της χάρισαν λίγες ημέρες γαλήνιου καιρού μέσα στον χειμώνα, ώστε να μπορέσει να γεννήσει τα αυγά της. Έτσι, οι ημέρες αυτές συμβολίζουν την ηρεμία και την προσωρινή υποχώρηση των κακοκαιριών.

Χαρακτηριστικά καιρού

Κατά τη διάρκεια των Αλκυονίδων ημερών παρατηρούνται:

Αίθριος καιρός και αυξημένη ηλιοφάνεια

Ήπιες θερμοκρασίες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες

Περιορισμένη πιθανότητα βροχών ή χιονοπτώσεων

Σχετική άπνοια και γενικότερη αίσθηση καλοκαιρίας

Πότε αναμένονται οι Αλκυονίδες μέρες

Στην Ελλάδα, οι Αλκυονίδες μέρες εμφανίζονται συνήθως από τα μέσα Ιανουαρίου έως και τα μέσα Φεβρουαρίου, με διάρκεια περίπου 5 έως 7 ημέρες. Για φέτος, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα κάνει την εμφάνισή του προς τα τέλη Ιανουαρίου, φέρνοντας ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας.