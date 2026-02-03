Μεταβατικός θα είναι ο καιρός την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες αρχικά και βαθμιαία αύξηση των νεφώσεων, οι οποίες από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ θα οδηγήσουν σε επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά.

Βροχές και καταιγίδες σε εξέλιξη από το απόγευμα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν.

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, με ενίσχυση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν.

Έντονα φαινόμενα στα δυτικά – Καταιγίδες στο Ιόνιο

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά, με σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας όλα τα ηπειρωτικά καθώς και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Χιόνια στα ορεινά και περιορισμένη ορατότητα

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, με ομίχλες τις πρωινές ώρες.

Ισχυροί νοτιάδες και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι–νοτιοανατολικοί, στο Ιόνιο 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 με 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12–14°C,στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15–17°C και τοπικά στα δυτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18–19°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει με μερική ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες κατά τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι ανατολικοί, εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Πέμπτη 5/2 – Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ τις βραδινές ώρες οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Παράλληλα, οι συνθήκες θα ευνοήσουν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 με 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τους 13–14°C, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15–16°Cκαι στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 17–18°C.

Παρασκευή 6/2 – Παροδικά φαινόμενα και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησααναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι συνθήκες θα συνεχίσουν να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί–νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.