Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν την Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, από Τετάρτη έως Παρασκευή και από Κυριακή έως Δευτέρα, με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες, αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η πρώτη διαταραχή αναμένεται μέτριας έντασης ενώ η δεύτερη αξιόλογη, χωρίς να επιφέρουν ψυχρή εισβολή, καθώς οι νοτιάδες θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα καθʼ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με νέα ανάρτησή του ενημερώνει ότι έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες. Όπως αναφέρει «δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα»

Εξηγεί ότι «προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογη. Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».

Ιανουάριος 2026: Θερμότερος από τα κανονικά σε όλη τη χώρα

Tην ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 έως σήμερα, τον Ιανουάριο του 2026 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019) σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Ιανουάριο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Ιανουαρίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ο Ιανουάριος του 2026 καταγράφηκε ως ο 7ος θερμότερος από το 2010. Στη Θεσσαλία ήταν ο 8ος θερμότερος, ενώ στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο κατατάχθηκε ως ο 6ος θερμότερος της περιόδου. Τέλος, στην Κρήτη, τα Νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο Ιανουάριος 2026 καταγράφηκε ως ο 5ος θερμότερος από το 2010.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,2 °C, με 22 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +1,3 °C από τα κανονικά επίπεδα.