Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλέπει μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου, ενώ από το βράδυ αναμένονται εντονότερα φαινόμενα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοανατολικοί με ένταση 5-7 μποφόρ στα δυτικά, τοπικά 8 στο Ιόνιο, και 4-6 στα ανατολικά, με ενίσχυση αργά το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας έως 19 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά θα προκαλέσουν εκτεταμένες βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης αυξάνει την πιθανότητα λασποβροχών σε πολλές περιοχές.

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει το βράδυ της Τετάρτης από τα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ η Πέμπτη αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ από την Παρασκευή τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα γίνουν πιο τοπικά.

Παρά την κακοκαιρία, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τιμές που τοπικά θα φτάνουν ακόμη και τους 20–22°C. Ωστόσο, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε περιοχές με ισχυρές καταιγίδες, λόγω κινδύνου για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, έντονους ανέμους και δυσκολίες στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα κοντά σε ρέματα και ορεινούς δρόμους.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή. […]

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές που θα ενταθούν από το απόγευμα. Στη δυτική Μακεδονία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις το βράδυ. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, κυρίως στα νησιά του Ιονίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, με ασθενείς βροχές που θα ενταθούν το βράδυ. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ, με νότιους ανέμους έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ, με ανέμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Αττική: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το μεσημέρι, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές που θα ενταθούν το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 13 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, βόρεια, ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Πιθανή μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026: Παροδικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα, με τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ελαφρώς υψηλότερη.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη δυτική, βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που θα αυξηθούν αργότερα. Οι άνεμοι δυτικοί έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία με μικρή πτώση.