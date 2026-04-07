Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) δημοσιοποίησε αναλυτικές συμβουλές για ένα ασφαλές και υγιεινό πασχαλινό τραπέζι, με στόχο την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Στην ανακοίνωσή του τονίζεται η σημασία της σωστής επιλογής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των τροφίμων, ιδίως κατά την περίοδο των εορτών.

Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται τρόφιμα μόνο από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία πώλησης, δίνοντας προσοχή στην καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού. Στα προσυσκευασμένα προϊόντα, πρέπει να ελέγχουν τις ενδείξεις της ετικέτας, όπως ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, συνθήκες αποθήκευσης και διατροφικά στοιχεία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Το κρέας πρέπει να βρίσκεται σε ψυχόμενες προθήκες που λειτουργούν σωστά, ενώ τα ωμά τρόφιμα πρέπει να μεταφέρονται σε ξεχωριστές σακούλες από τα έτοιμα προς κατανάλωση, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη ή κατάψυξη αγοράζονται τελευταία και τοποθετούνται άμεσα στο ψυγείο.

Η σωστή αποθήκευση είναι καθοριστική. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο το ταχύτερο δυνατό, ενώ το μαγειρεμένο φαγητό δεν πρέπει να παραμένει σε θερμοκρασία δωματίου για πάνω από δύο ώρες. Το φαγητό πρέπει να διατηρείται ζεστό, πάνω από 60°C, μέχρι το σερβίρισμα.

Κατά την προετοιμασία του κρέατος, ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει τη σημασία της καθαριότητας των επιφανειών και των σκευών. Το μαγείρεμα πρέπει να γίνεται σε ασφαλείς θερμοκρασίες, με χρήση θερμομέτρου τροφίμων όταν είναι δυνατό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κρέατα έχουν ψηθεί επαρκώς και έχουν καταστραφεί τα επιβλαβή βακτήρια.

Επιπλέον, συνιστάται να ενημερώνονται οι οικοδεσπότες αν κάποιο από τα άτομα που θα παρευρεθούν στο τραπέζι έχει τροφική αλλεργία. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης ή αδιαθεσίας μετά την κατανάλωση φαγητού, πρέπει να αναζητείται άμεσα ιατρική βοήθεια. Τα αλλεργιογόνα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1169/2011 πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στις συσκευασίες.

Αγορά και προετοιμασία αμνοεριφίων

Το αρνί και το κατσίκι αποτελούν το επίκεντρο του πασχαλινού γεύματος. Ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει ότι τα σφάγια πρέπει να φέρουν τη νόμιμη σφραγίδα καταλληλότητας σε σχήμα αυγού. Τα σφάγια που έχουν σφαγεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. φέρουν σφραγίδα χρώματος «λαμπρού κυανού» (τυρκουάζ) με τα διακριτικά GR και Ε.Ε. και τον κωδικό του σφαγείου.

Τα σφάγια από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. διαθέτουν σφραγίδα με χρώμα επιλογής της χώρας σφαγής, ενώ εκείνα που προέρχονται από τρίτες χώρες φέρουν καστανή σφραγίδα με τα στοιχεία προέλευσης. Όσα ζώα έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα φέρουν επιπλέον ορθογώνια σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ».

Τα σπλάχνα και το κρέας πρέπει να βρίσκονται σε ψυχόμενους χώρους, ενώ στα κατεψυγμένα προϊόντα πρέπει να ελέγχεται η ημερομηνία κατάψυξης και ανάλωσης. Αν το αρνί ή το κατσίκι μαριναριστεί, πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο έως το μαγείρεμα.

Όσον αφορά τους χρόνους ψησίματος, το αρνί πρέπει να φτάνει σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 63°C, ενώ το κοκορέτσι σε 71°C, ώστε να προληφθούν τροφιμογενή νοσήματα. Το μαγειρεμένο αιγοπρόβειο κρέας μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για 3-4 ημέρες.

Ασφαλής κατανάλωση και βαφή αυγών

Το τσούγκρισμα των βαμμένων αυγών αποτελεί χαρακτηριστικό πασχαλινό έθιμο, αλλά απαιτείται προσοχή στον χειρισμό τους για την αποφυγή μόλυνσης από σαλμονέλα. Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν τις ενδείξεις στη συσκευασία για την κατηγορία ποιότητας, το βάρος και την ημερομηνία διατηρησιμότητας.

Τα αυγά δεν πρέπει να πλένονται πριν την αποθήκευση και πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό χώρο ή στο ψυγείο. Τα βρασμένα αυγά φυλάσσονται στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από την παρασκευή τους και καταναλώνονται εντός μίας εβδομάδας, σε ξεχωριστό χώρο από τα φρέσκα.

Για τη βαφή, χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένες βαφές και ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των συσκευασιών. Βάφονται αποκλειστικά αυγά που δεν έχουν σπάσει κατά το βράσιμο, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια του καταναλωτή.