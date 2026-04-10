Κορυφώνεται η εμπορική κίνηση τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν για τις αγορές της τελευταίας στιγμής ενόψει του Πάσχα. Η αγορά κινείται σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, με αυξημένη ζήτηση κυρίως στα τρόφιμα και τα πασχαλινά είδη.

Όπως έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, ειδικά αυτήν την περίοδο.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών ενισχύεται περαιτέρω τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Η Αρχή παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των πασχαλινών προϊόντων, καθώς και των αμνοεριφίων, μέσω συνεχούς συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από το σύνολο της αγοράς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τιμές στο αρνί παραμένουν σε επίπεδα αντίστοιχα με την περυσινή χρονιά. Στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό, καλύπτοντας πάνω από το 98% της αγοράς, ενώ στις μεγάλες αγορές, όπως η Βαρβάκειος, ξεκινούν από 8,99 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου καταγράφεται επάρκεια προϊόντων και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Αύξηση στο κόστος του πασχαλινού τραπεζιού

Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι για 4 έως 6 άτομα κοστίζει από 107,20 έως 156,20 ευρώ, αυξημένο κατά 7,8% έως 9,3% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Το εύρος των τιμών αποδίδεται στη διαφοροποίηση της ποιότητας των προϊόντων, στις τοπικές ιδιαιτερότητες των αγορών και στους διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και αποτυπώνουν τη γενική εικόνα της αγοράς.

Ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, δήλωσε ότι «οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για ακόμη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά».

Όπως εξήγησε, η αύξηση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς λόγω ενέργειας, στις ασθένειες που επηρέασαν το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και στη σύμπτωση Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα σε κοντινό χρονικό διάστημα, που ενίσχυσε τη ζήτηση.

Επιπλέον, οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών, περιορίζοντας τις αυθόρμητες αγορές σε ένα περιβάλλον παρατεταμένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο, από τις 13:00 έως τις 19:00. Το Μεγάλο Σάββατο, οπότε κορυφώνεται η εμπορική κίνηση, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 15:00.

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα ακολουθούν διευρυμένο ωράριο: σήμερα λειτουργούν από τις 13:00 έως τις 20:00 ή 21:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 10:00 έως τις 18:00, και σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 19:00.