Η Κλέλια Ανδριολάτου ξεκινά μια νέα συνεργασία με το Panik Agency και τον Γιώργο Αρσενάκο, συνιδρυτή και CEO της Panik.

Ο Γιώργος Αρσενάκος αναφέρει: «η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδυάζοντας σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία».

Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει: «αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency.Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη, νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα».

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές παρουσίες στον χώρο του θεάματος μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, όπως η παράσταση «ζ-η-θ, ο Ξένος» στο θέατρο της Επιδαύρου και η σειρά «Maestro».