Πάσχα στην περιφέρεια επέλεξαν να περάσουν φέτος οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί, ακολουθώντας το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων από την πρωτεύουσα. Οι προορισμοί τους εκτείνονται από τις Κυκλάδες έως την Κρήτη και τη Μακεδονία, με λίγες εξαιρέσεις που παραμένουν στην Αθήνα.

Στη Σύρο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος ταξίδεψε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για να συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις των ημερών. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει την παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα παραστεί στην Αναστάσιμη Ακολουθία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στην Ποσειδωνία.

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά περνά τις άγιες ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την οικογένειά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Έχοντας αναχωρήσει από τη Μεγάλη Πέμπτη, ο πρωθυπουργός επέλεξε φέτος τα Χανιά για πρώτη φορά μετά το 2022, αφήνοντας κατά μέρος τη συνήθεια των τελευταίων ετών που τον ήθελε να γιορτάζει το Πάσχα στην Τήνο.

Στην Αττική παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες στο κέντρο της Αθήνας. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα παρακολουθήσει τη λειτουργία της Ανάστασης στη Μητρόπολη Αθηνών.

Τη Θεσσαλονίκη επέλεξαν δύο από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Στην πόλη βρίσκεται από τη Μεγάλη Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ενώ εκεί περνά παραδοσιακά τις ημέρες του Πάσχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Τέλος, στη Λαμία αναμένεται να βρεθεί για τις εορταστικές ημέρες ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παραμένοντας πιστός στην παράδοση που τον θέλει να επιλέγει την ιδιαίτερη πατρίδα του για τον εορτασμό του Πάσχα.