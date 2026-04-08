Τη Βαρβάκειο Αγορά επισκέφθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Για άλλη μια χρονιά, το πασχαλινό τραπέζι είναι πιο ακριβό από πέρυσι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%, Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης; 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού; Είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε:

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Πρέπει λοιπόν σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση σε όλους!».

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο Δημήτρης Μάντζος, ωστόσο, τον υποδέχθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θετικό, με χαμόγελα και «πειράγματα». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε στην αγορά και συνομίλησε τόσο με καταναλωτές, όσο και με εμπόρους, ενώ φωτογραφήθηκε με αρκετούς, κυρίως νεότερους.