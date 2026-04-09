Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα infokids.gr και στη δημοσιογράφο Ελένη Δασκαλάκη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Γνωρίζουμε καλά ότι αυτές οι συμπεριφορές έχουν πια επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά που θα μεγαλώσει με σημαντικά ψυχικά προβλήματα πριν κάνουμε κάτι».

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η απαγόρευση θα αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις ίδιες τις πλατφόρμες να υποχρεούνται να διασταυρώνουν την ηλικία των χρηστών. «Είσαι 14 ετών, θέλεις να γραφτείς σε μια από τις πλατφόρμες; Η πλατφόρμα θα σε “κόβει”, δεν θα μπορεί να σου ανοίξει λογαριασμό», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι απαιτείται η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει κοινό νομικό πλαίσιο. «Χρειαζόμαστε αυτό να γίνει ευρωπαϊκή νομοθεσία, διότι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει τρόπο να επιβάλει κύρωση στις πλατφόρμες», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική νομοθεσία εμπίπτει στο Digital Services Act.

Όπως είπε, έχει ήδη ενημερώσει με επιστολή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση». Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα η πρωτοβουλία θα αποκτήσει ευρωπαϊκό νομοθετικό περίβλημα.

«Να συζητηθεί το θέμα στο πασχαλινό τραπέζι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η ανακοίνωση έγινε τώρα «για να ξεκινήσει η συζήτηση». Όπως είπε, χρειάζονται έξι μήνες για να προετοιμαστεί η εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση του μέτρου, αλλά και να ενημερωθούν οι πλατφόρμες. «Από 1η Ιανουαρίου δεν μπορείτε να έχετε λογαριασμούς σε παιδιά κάτω των 15, απαγορεύεται στην Ελλάδα», θα είναι το μήνυμα προς τις εταιρείες, σημείωσε.

«Ο βασικός λόγος που επιλέξαμε αυτόν τον χρόνο ήταν γιατί θέλω να συζητηθεί το θέμα στο πασχαλινό τραπέζι. Δίνω μια ευκαιρία στους γονείς να κάνουν με τα παιδιά και τους εφήβους αυτή τη συζήτηση», πρόσθεσε.

Προστασία και από τον διαδικτυακό τζόγο

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε ρυθμίσεις για τον διαδικτυακό τζόγο. «Ο τζόγος, τυπικά, απαγορεύεται κάτω των 21, αλλά παραβιάζεται. Αντίστοιχες εφαρμογές θα υπάρξουν και εκεί, γιατί πλέον έχουμε τα τεχνολογικά εργαλεία να βάλουμε ένα πλαίσιο προστασίας των παιδιών και των εφήβων», είπε.

Η Ελλάδα μπροστά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ μπροστά» σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. «Οι ρυθμιστικές μας προοπτικές μπορεί να αποτελέσουν και οδηγό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση με τις εταιρείες τεχνολογίας. «Θα βάλουμε τα όριά μας και θα κοιτάξουμε να δουλέψουμε από κοινού, γιατί αυτή είναι μια ρυθμιστική μάχη που αφορά τα παιδιά μας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση «άκουσε τους γονείς» και προχωρά σε συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία των παιδιών. «Θα πάμε μαζί και θα κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας», είπε χαρακτηριστικά.