Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τη Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως στόχος των επικείμενων συνομιλιών με τον Λίβανο είναι η επίτευξη μιας «ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας».

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού έγιναν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους κατοίκους της βόρειας χώρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του γραφείου του για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με μεγάλη δύναμη και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά σας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι σημαντικές επιτυχίες τόσο στο Ιράν όσο και απέναντι στον άξονα του κακού έχουν επιφέρει ιστορική αλλαγή στη θέση του Ισραήλ στην περιοχή».

Όπως πρόσθεσε, οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μεταβολές και στις σχέσεις του Ισραήλ με χώρες με τις οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως διπλωματικοί δεσμοί.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι οι απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο θα έχουν δύο βασικούς στόχους: τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη μιας «ιστορικής και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».