Ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, ο μακροχρόνιος μηχανικός αγώνων του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull, αναμένεται να ενταχθεί στη McLaren, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο 45χρονος Ιταλός είχε γίνει στόχος πολλών ομάδων στο paddock και φέτος τον χειμώνα εξετάζε προσεκτικά τις επιλογές του.

Σύμφωνα με δημοσιέυμα της ολλανδικής De Telegraaf, τόσο ο Φερστάπεν όσο και η Red Bull αναμένεται να χάσουν τον Ιταλό, καθώς έχει συμφωνήσει να μετακινηθεί στη McLaren.

Max Verstappen’s engineer Gianpiero Lambiase is set to join McLaren from 2028 in a shock move, Sky Sports News understands 🚨 pic.twitter.com/Nr7Ah6fQRW — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 9, 2026

Η ένταξή του στους Βρετανούς παγκόσμιους πρωταθλητές προγραμματίζεται για το 2028, όταν λήγει το συμβόλαιό του με τη Red Bull. Στη McLaren, θα υποστηρίζει τον επικεφαλή της ομάδας, Αντρέα Στέλλα, σε έναν ανώτερο ρόλο στην πίστα, βοηθώντας στη διαχείριση μιας ομάδας άνω των 1.000 ατόμων. Παρά τις φήμες που τον ήθελαν ως πιθανό διάδοχο του Στέλλα ή ενδιαφέρον της Ferrari, αυτά θεωρούνται αβάσιμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει πιθανότητα η μετακίνηση να γίνει νωρίτερα από το 2028, αν οι δύο ομάδες συμφωνήσουν σε πρόωρη αποδέσμευση.