Για αυτό το λόγο και ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλλα βγαίνει πρώτος να ταράξει τα νερά αναφέροντας ότι η Formula 1 και η FIA έχουν ευθύνη για το ατύχημα του Μπέρμαν (που προσέκρουσε με υψηλή ταχύτητα στις μπαριέρες εξαιτίας του συστήματος ανάκτησης ενέργειας του μονοθεσίου) και θα πρέπει άμεσα να θεσπίσουν μέτρα ώστε να αποτραπεί στο μέλλον ένα ανάλογο ατύχημα που θα έβαζε σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του πιλότου!

“Είχαμε ήδη πει στις δοκιμές ότι αυτό πρέπει να τεθεί στην ατζέντα της FIA σχετικά με πτυχές των κανονισμών του 2026 που χρειάζονται βελτίωση» ανέφερε ο επικεφαλής της McLaren που τον απασχολεί σημαντικά η ασφάλεια των πιλότων μέσα στην πίστα.

Για αυτό το σκοπό και η Επιτροπή της F1 μαζί με τους κατασκευαστές και τη FIA θα έχουν το επόμενο διάστημα μια σειρά συναντήσεων για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή των νέων τεχνικών κανονισμών, που μάλλον δεν έχουν κερδίσει την συμπάθεια όλων των ομάδων, ιδίως αυτών που έχουν βρεθεί στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.