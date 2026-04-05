Το σφοδρό ατύχημα του Μπέρμαν με τη Haas, χάνοντας τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με ταχύτητα υψηλότερη των 300 χλμ/ωρα ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Ομοσπονδίας του μηχανοκίνητου σπορ.

Η ανακοίνωση ουσιαστικά προμηνύει μια σειρά μικρών αλλαγών: «οι νέο κανονισμοί (αναφερόμενοι στην περιβόητη υβριδική λειτουργία) περιλαμβάνουν μια σειρά από παραμέτρους που μπορούν να ρυθμιστούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενέργειας, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση βάσει δεδομένων από πραγματικές συνθήκες.»

Tα νέα δεδομένα στα μονοθέσια δεν ταίριαξαν με τα …χνώτα του Μαξ Φερστάπεν που σημειώνει από τις αρχές της χρονιάς ένα πολύ κακό ξεκίνημα, το χειρότερο της καριέρας του. Ο Ολλανδός ξανά χτύπησε πριν μια εβδομάδα με νέες δηλώσεις που αφήνει υπονοούμενα για αποχώρηση του από τη Formula1. Χωρίς πολλά λόγια ο Φερστάπεν ανέφερε ότι βρίσκεται σε μεγάλο δίλλημα αν αξίζει να τρέχει πλέον στη Formula1 ή να βρίσκεται στο σπίτι του, με την οικογένεια του.

Και πως να μην του περνάει η σκέψη να τα παρατήσει στο τέλος της σεζόν όταν βλέπει ότι στους τρεις πρώτους αγώνες δεν έχει καταφέρει να τερματίσει ψηλότερα από την έκτη θέση ενώ βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, πίσω από την Haas του Όλιβερ Μπέρμαν! Ο Φερστάπεν έχει ασκήσει ανοιχτή κριτική στους κανονισμούς από την αρχή της προετοιμασίας ενώ επιμένει ότι αυτό δεν οφείλετε στο γεγονός ότι η Red Bull δεν είναι ανταγωνιστική.