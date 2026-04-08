Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ, μετά τα νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που προκάλεσαν εκατοντάδες νεκρούς και περισσότερους από 1.100 τραυματίες.

Η τοποθέτηση του Σάντσεθ ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επίτευξης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανησυχίας.

Η παρέμβαση του Ισπανού πρωθυπουργού σημειώθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι επιθέσεις στη Βηρυτό έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδείξει πιο αποφασιστική στάση, προτείνοντας ένα μέτρο με σαφή πολιτικό και διπλωματικό αντίκτυπο.

Η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ αποτελεί θεμελιώδες πλαίσιο συνεργασίας που καλύπτει εμπορικές, πολιτικές και θεσμικές σχέσεις. Η ενδεχόμενη αναστολή της θα συνιστούσε σημαντική κλιμάκωση της ευρωπαϊκής πίεσης προς το Τελ Αβίβ, με πιθανές συνέπειες στις διμερείς και περιφερειακές ισορροπίες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Σάντσεθ έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή ρητορική απέναντι στο Ισραήλ, ζητώντας επανειλημμένα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την άμεση αποκλιμάκωση των εντάσεων. Η νέα του δήλωση εντάσσεται σε αυτή τη γραμμή, ενισχύοντας τις φωνές εντός της Ευρώπης που ζητούν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις στον Λίβανο και η ευρύτερη αναταραχή στην περιοχή αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το επόμενο διάστημα. Το ερώτημα πλέον είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει την κατεύθυνση που προτείνει η Μαδρίτη ή θα επιλέξει μια πιο συγκρατημένη στάση απέναντι στο Ισραήλ.