Η παρεμπόδιση σήμερα «χωρίς λόγο ή αιτία» του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων (για τους Καθολικούς) συνιστά «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία”, κατήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos. Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026

«Από την ισπανική κυβέρνηση, καταδικάζουμε αυτήν την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και απαιτούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Καθώς χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Νωρίτρα σήμερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση στο X: «Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλειά του».