Τη βαθιά ανησυχία του για τις εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην Κριστιάν Αμανπούρ και στο CNNi, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να σταματήσουν άμεσα όλες οι εχθροπραξίες, προκειμένου να επιτευχθεί εκεχειρία και να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Υπογράμμισε ότι η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο είναι αντιπαραγωγική και προειδοποίησε πως η συνέχισή της θα οδηγήσει σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η στάση για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ, καταδικάζοντας την πρόθεση του Ιράν να επιβάλει διόδια. «Αυτό θα ήταν απαράδεκτο», σημείωσε, εκτιμώντας ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα καταλήξουν σε μια ξεχωριστή συμφωνία για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης. Επικαλέστηκε ιστορικά προηγούμενα, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέλος διέλευσης.

Η θέση για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή άμυνα

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ανάγκη επίτευξης μιας διαφορετικής ισορροπίας που θα εξυπηρετεί το συμφέρον ολόκληρης της Συμμαχίας.

Επεσήμανε ότι η Ευρώπη έχει ενισχύσει τη συνεργασία της στον τομέα της άμυνας, επενδύοντας πλέον πάνω από 3% του ΑΕΠ και αναπτύσσοντας δυναμική για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στρατηγικής αυτονομίας. Τόνισε ότι η ήπειρος πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της άμυνας με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα σε σχέση με το παρελθόν.

Η πρωτοβουλία Μακρόν και η ευρωπαϊκή ευθύνη

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν για την πυρηνική προστασία της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν προκαταρκτικές συζητήσεις. «Συζητήσαμε να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα της ευρωπαϊκής άμυνας», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γίνει εις βάρος του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες και ενισχύοντας τη συλλογική της ασφάλεια.

Η απαγόρευση χρήσης social media για ανηλίκους

Τέλος, η Κριστιάν Αμανπούρ ρώτησε τον πρωθυπουργό για τη σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των social media από άτομα κάτω των 15 ετών. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τις ψηφιακές πλατφόρμες να συνεργαστούν στενά με τις κυβερνήσεις, ώστε να προστατευθούν οι ανήλικοι χρήστες.