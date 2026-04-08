Το Πακιστάν αναδείχθηκε σε κεντρικό μεσολαβητή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έπειτα από μήνες εντατικών επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ και χρόνια στενών δεσμών με την Τεχεράνη.

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία τοποθέτησε το Ισλαμαμπάντ στο επίκεντρο των προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ . «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΜΕΣΩΣ», πρόσθεσε με κεφαλαία, μιμούμενος το χαρακτηριστικό τυπογραφικό ύφος του προέδρου Τραμπ.

Μία ώρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός ύστερα από συνομιλίες με τον Σαρίφ και τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Σιέντ Ασίμ Μουνίρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζί, επιβεβαίωσε τη συμφωνία και ευχαρίστησε τους Πακιστανούς ηγέτες για τις «άοκνες προσπάθειές» τους.

I had a warm and substantive conversation with President Masoud Pezeshkian of Iran, this afternoon. I conveyed my deep appreciation for the wisdom and sagacity of the Iranian leadership in accepting Pakistan’s offer to host peace talks in Islamabad later this week to work… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 8, 2026

Η επιτυχής μεσολάβηση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές διπλωματικές νίκες του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή για μια χώρα που ο Τραμπ είχε παλαιότερα κατηγορήσει ότι δεν προσφέρει «τίποτα άλλο παρά ψέματα και εξαπάτηση» και που η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε παραμερίσει.

«Για το Πακιστάν, πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία», σχολίασε σύμφωνα με τους New York Times, ο Mίχαελ Κούγκελμαν, ανώτερος ερευνητής για τη Νότια Ασία στο Atlantic Council. «Η χώρα είχε για χρόνια μια πολύ αρνητική διεθνή εικόνα και δεν θεωρούνταν ικανή να ασκήσει περιφερειακή ή παγκόσμια επιρροή».

Από την απομόνωση στη διπλωματική ανάκαμψη

Μέχρι πέρυσι, το Πακιστάν θεωρούνταν αναξιόπιστος εταίρος, που έπαιζε «διπλό παιχνίδι» υποστηρίζοντας τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Αφγανιστάν, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε δεσμούς με τους Ταλιμπάν.

Αυτή η εικόνα εξακολουθεί να επικρατεί σε ορισμένους διπλωματικούς και αμυντικούς κύκλους στην Ουάσιγκτον.

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021, το Πακιστάν περιθωριοποιήθηκε καθώς η Ουάσιγκτον επικέντρωσε τις σχέσεις της με την Ινδία, τον ιστορικό αντίπαλο του Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, Πακιστανοί αξιωματούχοι άρχισαν να προσεγγίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και το στενό του περιβάλλον αμέσως μετά την επανεκλογή του, εξασφαλίζοντας συμφωνίες σε τομείς όπως τα κρυπτονομίσματα και τα κρίσιμα ορυκτά.

Το Πακιστάν συμμετείχε στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, τον πρότεινε για το Νόμπελ Ειρήνης και τον ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή του στον τερματισμό μιας σύντομης σύγκρουσης με την Ινδία, αν και η Νέα Δελχί το αρνήθηκε.

Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον στρατάρχη Μουνίρ «αγαπημένο του στρατάρχη» και οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί τουλάχιστον τρεις φορές τον τελευταίο χρόνο.

«Το Πακιστάν έχει επιδείξει διάθεση να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες διπλωματικές τακτικές που αποφέρουν οφέλη στην Ουάσιγκτον — συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής κολακείας και των εμπορικών ευκαιριών με τον στενό κύκλο του Τραμπ», δήλωσε ο κ. Κούγκελμαν.

Αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία

Παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης, επικρατεί ασάφεια σχετικά με τις λεπτομέρειες της κατάπαυσης του πυρός και το κατά πόσο αυτή θα τηρηθεί.

Το Ισραήλ αμφισβήτησε τμήματα της δήλωσης του Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία δεν καλύπτει τον Λίβανο, όπου συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πάνω από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βηρυτού.

Οι Πακιστανοί ηγέτες μετέφεραν μηνύματα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Τεχεράνης επί εβδομάδες, ενώ ο στρατάρχης Μουνίρ επικεντρώθηκε σε επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Μουνίρ συζητούσε το θέμα του Ιράν με τον Τραμπ επί σχεδόν έναν χρόνο, περιλαμβανομένου ενός γεύματος στον Λευκό Οίκο, μετά το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Πακιστανοί «γνωρίζουν το Ιράν πολύ καλά, καλύτερα από τους περισσότερους».

Το Πακιστάν ως γέφυρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη

Οι δεκαετίες στενών δεσμών με το Ιράν και τα 565 μίλια κοινών συνόρων εξηγούν τη βαθιά γνώση του Πακιστάν για τη γειτονική χώρα.

Το Ισλαμαμπάντ λειτουργεί συχνά ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

«Το Πακιστάν εκπροσωπεί τα ιρανικά συμφέροντα στην Ουάσιγκτον εδώ και δεκαετίες, όπως η Ελβετία κάνει το ίδιο για τις ΗΠΑ στην Τεχεράνη», σημειώνουν αναλυτές στο Ισλαμαμπάντ.

Η πακιστανική μεσολάβηση στον πόλεμο του Ιράν πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Κίνας, μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον ομόλογό του, Γουάγκ Γι.