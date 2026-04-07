Ο Λευκός Οίκος, λίγα μόλις λεπτά μετά την έκκληση του πρωθυπουργού του Πακιστάν, για διορία δύο εβδομάδων ώστε να μεσολαβήσει για να τερματιστεί ο πόλεμος απάντησε πως ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο και θα απαντήσει σύντομα.

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ απηύθυνε έκκληση προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία για τη συμφωνία με το Ιράν και παράλληλα κάλεσε την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Όπως τόνισε, οι διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη και εμφανίζουν θετικά σημάδια που αξίζει να αξιοποιηθούν.

Είπε συγκεκριμένα:

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, δυναμικά και με προοπτική να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ολοκληρώσει την πορεία της, ζητώ ειλικρινά από τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες».

Ο Σαρίφ απηύθυνε επίσης έκκληση προς την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για το ίδιο διάστημα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή «ένδειξη καλής θέλησης».