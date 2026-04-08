Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική» την παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή. Σε δήλωσή του λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Άμυνας στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περίπου 15 χώρες κινητοποιούνται στο πλαίσιο μιας καθαρά αμυντικής αποστολής, προκειμένου, σε συνεργασία με το Ιράν, να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και επανέλαβε πως η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στην παύση πυρός. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ωστόσο ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Στον απόηχο της συμφωνίας για την παύση πυρός, το χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε άνοδο 1,53%. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ένωση των Βιομηχανιών Πετρελαίου της Γαλλίας, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 5 έως 10 λεπτά το λίτρο.

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος συναντάται σήμερα στο Ελιζέ με τη Σεσίλ Κόλερ και τον Ζακ Παρί, οι οποίοι είχαν κρατηθεί όμηροι στην Τεχεράνη και απελευθερώθηκαν χθες από τις ιρανικές αρχές.