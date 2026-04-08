Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ιωάννη Τσακίρη. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν προγραμματική συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ενεργειακής αναβάθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η αναβάθμιση αφορά «τα 40 πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της χώρας μας, των οποίων η ενεργειακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει σήμερα το 62% του συνόλου της κατανάλωσης των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι «πρόκειται για έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα περιορίσουν στο μισό την ενεργειακή κατανάλωση των στρατοπέδων, αλλά και με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς θα μειώσουν το κόστος ενέργειας κατά 17,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και όλα αυτά με ελάχιστη, αν όχι μηδενική, επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου».