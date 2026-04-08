Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:34:58 (GMT), με επίκεντρο περιοχή στη θαλάσσια ζώνη, περίπου 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2 χιλιόμετρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για επιφανειακή δόνηση. Οι ακριβείς συντεταγμένες του σεισμού είναι 35.712° Βόρειο Πλάτος και 22.2153° Ανατολικό Μήκος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.