Με υψηλές τιμές στα καύσιμα ξεκινούν σήμερα Μ. Τετάρτη (8/4) αλλά και τις επόμενες ημέρες οι εκδρομείς του Πάσχα, ενώ η αγορά παρακολουθεί με τις διεθνείς εξελίξεις, με την ελπίδα να υπάρξει αποκλιμάκωση μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλη Κούση που μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά διαμορφώνεται γύρω στα 2,04 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στα 2,01 ευρώ.

Σε αρκετές περιοχές, μάλιστα, οι τιμές παραμένουν ακόμα υψηλότερες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά όσους ξεκινούν οδικώς το ταξίδι τους.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αυξομειώσεις, ο κ. Κιούσης υπενθύμισε ότι την 1η Απριλίου το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε πτώση 20 λεπτών το λίτρο. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες, οι μισές από αυτές τις μειώσεις εξανεμίστηκαν, καθώς Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή καταγράφηκε έντονο ράλι ανόδου στις τιμές διυλιστηρίου.

«Αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, οι καταναλωτές θα έβλεπαν το πετρέλαιο κίνησης αισθητά ακριβότερο στην αντλία», σημείωσε, τονίζοντας ότι η επιδότηση των 20 λεπτών εξακολουθεί να ισχύει κανονικά για το δίμηνο, λειτουργώντας ως ανάχωμα στις αυξήσεις.

Πότε θα φανούν μειώσεις στην αντλία

Αν και τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται πτώση έως και 15%-20% στις διεθνείς τιμές, ο κ. Κιούσης υπογράμμισε ότι αυτό δεν μεταφράζεται άμεσα σε μειώσεις στην ελληνική αγορά.

«Με μία μόνο ημέρα πτώσης του πετρελαίου δεν αλλάζουν οι τιμές στην αντλία. Χρειάζονται τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις για να αποτυπωθεί η τάση», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία δείχνει πως οι διακυμάνσεις περνούν με καθυστέρηση από το διεθνές εμπόριο στο χρηματιστήριο διυλιστηριακών προϊόντων και έπειτα στην αγορά λιανικής.

Εφόσον η πτωτική πορεία συνεχιστεί και μετά τις γιορτές, οι πρώτες ουσιαστικές μειώσεις αναμένονται από την Τρίτη του Πάσχα, όταν θα επανεκκινήσουν κανονικά οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια. Ωστόσο, όπως επισήμανε, καμία ασφαλής πρόβλεψη για συγκεκριμένα λεπτά μείωσης δεν μπορεί να γίνει.

Την ίδια στιγμή, η αγορά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφονται αυξημένη ζήτηση και ανησυχίες για επάρκεια στο πετρέλαιο κίνησης και την κηροζίνη, παράγοντες που ενδέχεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά σε μια ταχεία αποκλιμάκωση.