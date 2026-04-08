Διευκρινίσεις για την αμοιβή των εργαζομένων στις αργίες του Πάσχα παρέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου 2026) αποτελεί υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα. Ο νόμος απαγορεύει την απασχόληση μισθωτών και τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 13:00.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, μπορεί να ισχύει αργία ή ημιαργία εφόσον αυτό προβλέπεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο.

Το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου 2026) είναι εργάσιμη ημέρα για όσους εργάζονται νόμιμα τα Σάββατα, εκτός αν έχει καθιερωθεί διαφορετικά από ΣΣΕ ή εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης.

Αμοιβές και προσαυξήσεις για το Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026) ισχύει η καθιερωμένη αργία της Κυριακής, με απαγόρευση απασχόλησης. Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται:

1) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας.

2) Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού για όσες ώρες απασχοληθούν.

3) Αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η απασχόληση υπερβεί τις πέντε ώρες.

Η Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου 2026) είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις. Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο καταβάλλεται το σύνηθες ημερομίσθιο, ενώ για τους μισθωτούς ο πλήρης μηνιαίος μισθός.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν τη Δευτέρα του Πάσχα δικαιούνται:

1) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου.

2) Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και αργίες, προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού για όσες ώρες εργαστούν.

β) Σε επιχειρήσεις που συνήθως αργούν αλλά λειτουργήσουν εκτάκτως, καταβολή του 1/25 του συνήθους μισθού και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Νομοθετικό πλαίσιο και εξαιρέσεις

Οι σχετικές διατάξεις για την Κυριακή αργία, τις αργίες του Πάσχα και τις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 203-219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025, Α΄ 121).

Σε περίπτωση ύπαρξης ευνοϊκότερων ρυθμίσεων μέσω ΣΣΕ, κανονισμού ή επιχειρησιακής συνήθειας, αυτές υπερισχύουν. Η απασχόληση εργαζομένων σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας χωρίς νόμιμη άδεια απαγορεύεται και επιφέρει βαριές κυρώσεις.

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας, ούτε η ένταξή της στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Η παράνομη απασχόληση προσωπικού κατά τις αργίες θεωρείται πολύ σοβαρή παράβαση και επισύρει υψηλά πρόστιμα και ποινικές ευθύνες για τον εργοδότη.

Δώρο Πάσχα – Προθεσμία και υπολογισμός

Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη (8 Απριλίου 2026). Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν ηλεκτρονικά το ποσό που δικαιούνται μέσω της εφαρμογής του ΚΕ.Π.Ε.Α. στη διεύθυνση:

http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php