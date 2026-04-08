Ο φετινός «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς του Πάσχα ξεκίνησε ήδη από την αντλία. Καθώς η μεγάλη έξοδος των ταξιδιωτών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών για τη Μεγάλη Τρίτη προκαλούν «ίλιγγο», επιβεβαιώνοντας πως το κόστος μετακίνησης θα είναι το βαρύτερο των τελευταίων ετών. Με τη μέση πανελλήνια τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να «κλειδώνει» στα 2,075 €/λτ. και το Diesel κίνησης να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής στα 2,071 €/λτ., το γέμισμα του ρεζερβουάρ μετατρέπεται σε μια επώδυνη εξίσωση για χιλιάδες νοικοκυριά.

Η κατάσταση είναι ακόμα πιο αποκαρδιωτική για όσους επέλεξαν τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, με τις Κυκλάδες να κρατούν τα σκήπτρα της ακρίβειας αγγίζοντας τα 2,20€, ενώ το Diesel θέρμανσης, λίγο πριν το τέλος της διάθεσής του, παραμένει στα ύψη (1,802€) θυμίζοντας πως η ενεργειακή κρίση δεν κάνει «στάση» ούτε τις ημέρες των εορτών. Για τους οδηγούς που εγκαταλείπουν σήμερα τα αστικά κέντρα, η ελπίδα για μια οικονομική απόδραση φαίνεται να «καίγεται» στα πρώτα χιλιόμετρα της εθνικής οδού.

Η ακτινογραφία των τιμών (7 Απριλίου 2026)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από 4.465 πρατήρια σε όλη την επικράτεια:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: 2,075 €/λτ.

Αμόλυβδη 100 οκτ.: 2,278 €/λτ.

Diesel Κίνησης: 2,071 €/λτ. (σε απόσταση αναπνοής από τη βενζίνη)

Υγραέριο κίνησης: 1,372 €/λτ.

Diesel Θέρμανσης: 1,802 €/λτ.

Οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας ανά νομό

Νομός Κυκλάδων: Παραμένει η ακριβότερη περιοχή της χώρας με την αμόλυβδη στα 2,203 €/λτ. και το Diesel κίνησης στα 2,237 €/λτ.

Νομός Δωδεκανήσου: Η τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,146 €/λτ.

Νομός Κεφαλληνίας: Η τιμή διαμορφώνεται στα 2,122 €/λτ.

Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες τιμές εντοπίζονται σε νομούς όπως η Πιερία (2,050 €/λτ.), η Λακωνία (2,054 €/λτ.) και η Φλώρινα (2,054 €/λτ.), παραμένοντας ωστόσο σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.