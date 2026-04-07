Ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να καταθέσει στις 10 Ιουνίου ενώπιον Επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ, η οποία διερευνά το σκάνδαλο Έπστιν, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε πηγή προσκείμενη στην υπόθεση και δημοσίευσε το Politico.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών. Η Επιτροπή σκοπεύει να του απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής. Εκπρόσωπος του Γκέιτς ανέφερε ότι ο ίδιος «χαίρεται» με την ευκαιρία που θα του δοθεί να καταθέσει. Όπως δήλωσε, «αν και ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Έπστιν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, για να στηρίξει το σημαντικό έργο της».

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς είχε χαρακτηρίσει τις σχέσεις του με τον Έπστιν ως «ένα τεράστιο λάθος». Παραδέχθηκε ενώπιον μελών του ιδρύματός του ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στα εγκλήματα του επιχειρηματία.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα το παράνομο», φέρεται να είπε ο Γκέιτς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, η γνωριμία του με τον Έπστιν ξεκίνησε το 2011, τρία χρόνια μετά την παραδοχή ενοχής του τελευταίου για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Έπστιν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται στις εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς.

Στο μήνυμα, το οποίο δεν φαίνεται να εστάλη ποτέ, ο Έπστιν ισχυρίζεται ότι βοήθησε τον «Μπιλ» να αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα για να αντιμετωπίσει «τις συνέπειες των σεξουαλικών σχέσεων με κοπέλες από τη Ρωσία».